2018-06-20T17:21:05+03:00
Политика

В Киеве обокрали главу офиса Совета Европы на Украине

Неизвестные вытащили у дипломата бумажник, пока он обедал в ресторане
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Руководитель офиса Совета Европы на Украине ограблен в КиевеРуководитель офиса Совета Европы на Украине ограблен в КиевеФото: EAST NEWS
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На Украине неизвестные украли деньги у главы украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга. Инцидент произошел в одном из ресторанов украинской столицы.

По рассказам очевидца, Мортен Энберг обедал, когда обнаружил, что денег у него при себе нет. Кто-то вытащил бумажник из заднего кармана брюк.

Дипломат сразу же вызвал на место полицейский наряд и написал заявление с требованием разыскать злодеев.

В то же время в киевской полиции подтвердили лишь, что в городе действительно был ограблен некий дипломатический служащий из Европы. Однако имя его правоохранительные органы пока предпочитают не раскрывать, ссылаясь на тайну следствия.

"В ресторане на улице Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег" - таков официальный комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции.

Как пишут местные СМИ, по факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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