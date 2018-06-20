В Киеве обокрали главу офиса Совета Европы на Украине

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-20T17:21:05+03:00

Неизвестные вытащили у дипломата бумажник, пока он обедал в ресторане

Изменить размер текста: A A

На Украине неизвестные украли деньги у главы украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга. Инцидент произошел в одном из ресторанов украинской столицы.

По рассказам очевидца, Мортен Энберг обедал, когда обнаружил, что денег у него при себе нет. Кто-то вытащил бумажник из заднего кармана брюк.

Дипломат сразу же вызвал на место полицейский наряд и написал заявление с требованием разыскать злодеев.

В то же время в киевской полиции подтвердили лишь, что в городе действительно был ограблен некий дипломатический служащий из Европы. Однако имя его правоохранительные органы пока предпочитают не раскрывать, ссылаясь на тайну следствия.

"В ресторане на улице Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег" - таков официальный комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции.

Как пишут местные СМИ, по факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража».