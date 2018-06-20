В ЕС заявили, что отношения России и Евросоюза – это больше, чем вопрос Украины
Жан-Кристоф Бельяр, политический директор Европейской службы внешних действий (внешнеполитический орган ЕС) считает, что взгляды Москвы и Брюсселя во многих вопросах о международных проблемах совпадают.
"Мы хотим обсуждать как можно больше вопросов с Россией особенно сейчас, когда перед нами стоит так много острых общих международных проблем. Отношения России и Евросоюза - это больше, чем вопрос Украины", - заявил Бельяр на встрече с Константином Косачевым, представителем комитета Совета Федерации по международным делам.
По его словам, они сходятся во мнении касательно сирийского урегулирования, палестино-израильской проблеме. Он считает, что благодаря России политический кризис, связанный с Сирией, проходит позитивное развитие. ЕС намерены сотрудничать с Россией в данном вопросе.
Одинаковый взгляд у Москвы и Брюсселя и на ближневосточное урегулирование.
"Мы придерживаемся очень принципиальной позиции по этой проблеме. Как и Россия, ЕС верит в двугосударственное решение и также подходит к вопросам Иерусалима и колоний", - подчеркнул политдиректор.
Также он напомнил о работе России и Евросоюза в борьбе с наркотрафиком и терроризмом в Центральной Азии.