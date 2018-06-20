Минобороны Украины хочет купить у США комплексы ПВО Patriot

СЕГОДНЯ 21:45 2018-06-20T21:45:18+03:00

В Киеве считают, что пять дивизионов американской системы хватит, чтобы "закрыть границу с Россией"

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В министерстве обороны Украины высказались за приобретение американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Такое предложение озвучил глава ведомства Степан Полторак в ходе выступления на заседании правительства в среду, 20 июня.

"4 млрд долларов хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", - сказал министр.

По его мнению, все необходимые для приобретения комплексов средства можно получить входе осуществления мероприятий по борьбе с контрабандой, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сами американские власти в 2019 году планируют выделить на покупку летальных вооружений для Украины порядка 50 млн долларов. Всего же на обеспечение безопасности незалежной в бюджет Соединенных Штатов будет заложено около 250 млн долларов.