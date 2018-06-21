Пушков о Кикабидзе: «Годы он набрал, мудрости – нет»

СЕГОДНЯ 01:17 2018-06-21T01:28:07+03:00

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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе был известен и популярен не только в своей Грузии, но и в других республиках Советского союза. И произошло это именно благодаря СССР. Об этом напомнил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на заявление артиста о ненависти к советскому гербу.

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал сенатор в Twitter.

Ранее в немецких СМИ появилось интервью Кикабидзе, в котором он заявил, что радовался распаду СССР и до сих пор ненавидит герб этой страны.

«Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но, все-таки люди друг друга больше уважали. В то время», - сказал Кикабидзе в интервью Deutsche Welle .

Напомним, аналогичные взгляды актер высказывал и в интервью обозревателю "КП" Галине Сапожниковой во время вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года.