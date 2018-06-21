Футболисты сборной Дании арендовали самолет игроку, который стал отцом

СЕГОДНЯ 03:23 2018-06-21T03:23:07+03:00

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Национальная команда сборной Дании показала, что значит настоящая дружба и поддержка товарищей. Футболисты команды скинулись и арендовали частный самолет для своего защитника Йонаса Кнудсена, у которого дома родился ребенок.

Как уточняет ВВС, 25-летняя супруга спортсмена Трина родила на несколько недель раньше срока. Благодаря своей команде, Кундсен смог попасть домой сразу после победы над сборной Перу на Чемпионате мира-2018.

«Среди нас много отцов. Мы не просто футболисты, мы в первую очередь люди. Как отец, я не могу себе представить, как тяжело было Йонасу получить подобное сообщение и не быть там, рядом. Поэтому мы хотели сделать все, чтоб он смог увидеть свою дочь», - рассказал вратарь сборной Каспер Шмейхель.

Уже на следующий день молодой отец вернулся в расположение своей команды.

Как рассказывал сайт kp.ru, Дания обыграла Перу 16 июня в первом матче группового этапа чемпионата мира в России. Сегодня датчане встретятся с командой Австралии. Матч пройдет в Самаре.