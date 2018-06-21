Бразильских болельщиков накажут за непристойные шутки над российскими девушками

СЕГОДНЯ 04:36 2018-06-21T04:36:40+03:00

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Футбольные болельщики из Бразилии, прибывшие на Чемпионат мира в Россию могут быть наказаны за непристойные шутки над российскими девушками. Речь идет видеороликах, в которых бразильцы просят россиянок, повторять вместе с ними фразы, которые девушки принимают, как фанатские кричалки, а на самом деле это похабные ругательства.

На одном из видео компания подвыпивших мужчин окружает девушку и кричит скабрезности, а улыбающаяся девушка пытается повторить за ними. Понятно, что португальского языка она не понимает, как и другие девушки, над которыми так пошутили болельщики.

Бразильские болельщики непристойно пошутили над россиянкой.Мужчины выкрикивали на португальском скабрезности и просили девушку повторять вместе с ними

«Бразильские болельщики приставали к приставали к русской девушке, воспользовались ее незнанием португальского языка и злоупотребили сердечностью. Это должно быть известно», - возмутились бразильцы в Twitter.

В социальных сетях «юмористов» совсем не похвалили за выходку. Большинству их соотечественников стыдно за такое поведение болельщиков. Телекомпания Globo сообщила, что авторов видео дома узнали и их ждут рабирательства. Одного из них - сотрудника авиакомпании Latam Фелипе Уилсона уже уволили с работы.

Кроме того на сайте change.org размещена петиция с призывом привлечь бразильских шутников к ответственности за публичное унижение гражданок России.