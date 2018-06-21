2018-06-21T05:15:27+03:00
Общество

Ведущий и музыкант Андрей Бородин погиб в Колумбии

Информацию о гибели Андрея Бородина подтвердило посольство России
Юлия ДИВЕЕВА
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Ведущий и музыкант Андрей БородинВедущий и музыкант Андрей БородинФото: СОЦСЕТИ
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Российский ведущий и музыкант Андрей Бородин погиб в Колумбии. Этуинформацию подтвердил пресс-секретарь посольства России в Колумбии Евгений Наумов.

По его словам, тело молодого человека обнаружили в мае в запертом изнутри номере отеля города Медельина.

«По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», — уточнил Наумов.

Он отметил, что Бородин, приехав в Колумбию, не вставал на консульский учет. Посольство постоянно контактирует с местными властями по его делу и держит ситуацию под контролем. Сейчас в Медельин прилетела мать погибшего, чтобы забрать тело на родину, передает РИА Новости.

Андрей Бородин был шоуменом, продюсером и музыкантом, участвовал в таких телевизионных шоу, как Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый Ужин» и «Популярная правда». Играл и пел в групе Бориса Грима (бывший участник "Братья Грим"). В октябре 2017 года выпустил свой первый клип на песню Не made in China.

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