2018-06-21T05:37:26+03:00
Экономика

Реальные доходы россиян в мае упали на 9,3% в сравнении с апрелем

В годовом выражении реальные доходы граждан выросли на 0,3%
Юлия ДИВЕЕВА
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У россиян в мае снизились реальные доходы в сравнении с апрелемУ россиян в мае снизились реальные доходы в сравнении с апрелемФото: Анастасия ОСИПОВА
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В мае 2018 года реальные располагаемые доходы россиян упали в сравнении с апрелем на 9,3%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ.

Однако, в годовом выражении доходы в России выросли на 0,3%.В денежном выражении, в мае в среднем доход на душу населения составил 30 тысяч 438 рублей. Это на 4,0% выше, чем за тот же месяц прошлого года, но на 8% ниже апреля 2018 года.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тысяч рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее, передает Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,7% в годовом выражении, а также увеличились на 4,7% по отношению к показателю марта. По данным Росстата, в январе - апреле доходы россиян увеличились на 3,8% по сравнению с налогичным периодом 2017 года.

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