В Госдуме предложили давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду

СЕГОДНЯ 08:40 2018-06-21T08:40:24+03:00

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В Госдуме выступили с инициативой давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные дни в жару и сделать это требование обязательным для работодателей. Соответствующее предложение направлено главе Минтруда Максиму Топилину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой

"В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью", — написал депутат Госдумы Василий Власов в обращении к министрам.

Он отметил, что считает необходимым «нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры».

По словам парламентария, болезнь сердца и инсульт является находится на первом месте среди причин смертности в России, но и во всем мире, передает РИА Новости.