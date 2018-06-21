В берлинской школе проводится полицейская операция из-за неизвестной угрозы

СЕГОДНЯ 12:57 2018-06-21T12:57:03+03:00

В одной из школ Берлина проводится полицейская операция Фото: REUTERS

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В четверг, 21 июня, в одной из школ столицы Германии проводится полицейская операция в связи с "возникновением опасной ситуации".

Как сообщается в микроблоге берлинской полиции в Twitter, ингцидент произошел в начальной школе по улице Турмштрассе в районе Моабит.

"Подозреваемый был задержан", - заявили представители правоохранительных органов. При этом не отмечается, какую именно угрозу представлял задержанный. Также не сообщаются другие подробности происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 июня в Берлинском кафедральном соборе полицейский открыл огонь по мужчине, вооруженному ножом. В результате дебошир получил ранение в ногу. По данным правоохранителей, злоумышленником был 53-летний австриец, который начал размахивать ножом, когда в соборе находились 100 человек. Кроме того, в ходе инцидента ранение получил как минимум один полицейский.