2018-06-21T17:33:49+03:00
В мире

В Латвии запретили обучение на русском языке в частных учебных заведениях

21 июня латвийский парламент одобрил законопроект Минобразования страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Латвия запретила преподавание на русском языке в частных учебных заведенияхЛатвия запретила преподавание на русском языке в частных учебных заведенияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Латвийский сейм 21 июня принял в окончательном чтении проект закона, запрещающий проводить в стране обучение в частных высших учебных заведениях и колледжах на русском языке.

Инициатором подготовки документа, с последующим выносом его на парламентское голосование, является Министерство образования и науки Латвии.

Как заявили в ведомстве, так государство «регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, исходя из того, что оно вправе устанавливать, на каком языке реализуются эти программы», сообщает РИА Новости.

Таким образом, если законопроект будет подписан президентом республики Раймондсом Вейонисом, то уже начиная с 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет прекращен.

К слову, порядка трети студентов частных вузов проходили обучение в прошлом году на русском языке. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного.

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