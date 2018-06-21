Гендиректор Intel отправлен в отставку из-за служебного романа

СЕГОДНЯ 20:32 2018-06-21T20:32:33+03:00

В Совете директоров подчеркнули, что все сотрудники компании должны придерживаться внутреннего устава

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Генеральный директор Intel Брайан Кржанич был отправлен в отставку после того, как стало известно о его служебном романе. Внутренний устав компании строго запрещает вступление сотрудников в близкие романтические отношения. Такое заявление сделали в пресс-службе Intel.

"Недавно в компании узнали об отношениях Кржанича с одним из работников Intel. Дальнейшее расследование выявило прямое нарушение внутренних правил компании, которые распространяются на всех сотрудников", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

В Совете директоров подчеркнули, что ценят значительный вклад Кржанича в развитие Intel, но не могут оставить без внимания нарушение им кодекса поведения компании.

Между тем, временно исполняющим обязанности главы корпорации уже назначен финансовый директор Роберт Свон.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2012 года начальник полиции Детройта Ральф Годби решил добровольно уйти в отставку из-за интрижки со своей подчиненной. Правоохранитель заявил, что "подвел горожан" и ему стыдно за это.