Россиянам разрешат самим назначать дату бракосочетания

СЕГОДНЯ 07:06 2018-06-22T07:11:39+03:00

Выбирать можно будет любое число от месяца и до года с момента подачи заявления

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Правительство хочет дать россиянам возможность самим выбирать дату регистрации брака в ЗАГСе. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 21 июня.

Сейчас установлено, что бракосочетание проходит через месяц после подачи заявления. Поправки дают право гражданам решить самостоятельно, когда их зарегистрируют. Однако это может произойти не ранее чем через месяц после подачи документов, и не позднее чем через год.

Инициаторы проекта считают, что нынешняя система неудобна для молодоженов и неэффективна с точки зрения загруженности ЗАГСов. Также в органах регистрации актов гражданского состояния существует коррупция, поскольку влюбленные, которые хотят пожениться в определенную дату, но не могут в нужное время подать заявление, предлагают заплатить за такую возможность, передает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отметил, что этот законопроект сделает более честной запись на «красивые даты».