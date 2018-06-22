2018-06-22T07:32:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки

Фаната лишили права на посещение матчей ЧМ-2018
Дарья ИВАШКИНА
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Футбольного болельщика Фернандо Пенови и его «жертва»Футбольного болельщика Фернандо Пенови и его «жертва»Фото: кадр с видео
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Власти Аргентины попросили Москву наказать за недостойное поведение футбольного болельщика Фернандо Пенови, разместившего ранее в соцсетях видео, на котором он просит молодую россиянку, не знающую испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания. Так, Буэнос-Айрес обратился к нашей стране с просьбой лишить их соотечественника права на дальнейшее посещение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в РФ с 14 июня по 15 июля.

При этом министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала поступок аргентинца «сексистским и неуважительным».

А глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах южноамериканской страны Гильермо Мадеро назвал самого фаната «непорядочным и бессовестным человеком». При этом в эфире радиостанции La Red он сообщил, что Фернандо Пенови уже лишили Fan ID: по его словам, Буэнос- Айрес получил соответствующее подтверждение из российского Центра международного полицейского сотрудничества.

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