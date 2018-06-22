2018-06-22T11:28:31+03:00
Общество

Школьные выпускные в России подстроили под расписание ЧМ-2018

Городские власти предпочли развести потоки болельщиков и выпускников
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В городах проведения матчей ЧМ-2018 скорректировали время проведения выпускных вечеровВ городах проведения матчей ЧМ-2018 скорректировали время проведения выпускных вечеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпионат мира по футболу продолжает вносить коррективы в повседневный уклад жизни россиян. Накануне стало известно, что в большинстве городов, в которых проходят матч мирового первенства, организуют школьные выпускные с учетом расписания предстоящих футбольных поединков.

В частности, на Кубани молодые люди получат аттестаты 26 июня. В Сочи в связи с чемпионатом это произойдет 28 июня, так как 26-го в городе играют команды Австралии и Перу.

В Саранске выпускные вечера пройдут 23 июня, за два дня до матча между сборными Ирана и Португалии.

Минобразования Нижегородской области и вовсе рекомендовало школам не планировать выпускные вечера в дни матчей вблизи стадиона «Нижний Новгород». А также на площади Минина и Пожарского в период проведения Фестиваля болельщиков FIFA.

В других регионах обошлись более мягкими рекомендациями, но также придерживаются мнения, что потоки выпускников и футбольных фанатов не должны пересекаться. Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов ранее призвал родителей и директоров учебных заведений внимательно отнестись к выбору мест для выпускных вечеров. Он рекомендовал проводить их там же, где будут вручать аттестаты, — то есть в самих школах.

Что до Москвы и Санкт-Петербурга, то обе столицы решили не оборачиваться на мундиаль. И проведут выпускные как и было изначально запланировано — 23 июня. И если в этот день в Москве будут играть сборные Бельгии и Туниса, то в Северной Пальмире день отдыха от большого футбола, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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