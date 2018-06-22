Трибунал в Донбассе заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Украинский народный трибунал (УНТ) признал президента незалежной Петра Порошенко и еще семерых представителей украинской администрации виновными в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
Как выяснилось, в числе осужденных премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а также начальник Генштаба незалежной Виктор Муженко и министр обороны этой страны Степан Полторак. Кроме того, пожизненный срок получил бывший премьер-министр соседнего государства Арсений Яценюк.
Стоит отметить, что все фигуранты дела признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны, а также в организации геноцида и пособничестве в совершении террористических актов, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, УНТ был образован инициативными украинцами для расследования преступлений, совершенных киевскими властями против граждан своей же страны, проживающих на Донбассе.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»