Трибунал в Донбассе заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

СЕГОДНЯ 11:35 2018-06-22T11:35:57+03:00

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Украинский народный трибунал (УНТ) признал президента незалежной Петра Порошенко и еще семерых представителей украинской администрации виновными в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Как выяснилось, в числе осужденных премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а также начальник Генштаба незалежной Виктор Муженко и министр обороны этой страны Степан Полторак. Кроме того, пожизненный срок получил бывший премьер-министр соседнего государства Арсений Яценюк.

Стоит отметить, что все фигуранты дела признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны, а также в организации геноцида и пособничестве в совершении террористических актов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, УНТ был образован инициативными украинцами для расследования преступлений, совершенных киевскими властями против граждан своей же страны, проживающих на Донбассе.