Ученые рассказали о пользе периодического голодания

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-22T14:00:38+03:00

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Периодическое голодание благоприятно влияет на здоровье человека. С таким заявлением выступили ученые из Иллинойского университета в США. По словам специалистов, такой режим питания помогает снизить артериальное давление и снизить вес.

Чтобы выяснить влияние краткосрочного и периодического голодания на организм человека, ученые провели исследование с участием добровольцев. Всем участникам эксперимента было разрешено не ограничивать себя в питании в течение восьми часов в сутки, однако затем следовал 16-часовой период, во время которого можно было пить только воду и напитки с минимальным содержанием калорий.

Результате оказалось, что такой режим положительно сказался на состоянии участников эксперимента. В среднем добровольцам удалось похудеть на 2,6% от массы тела. Кроме того, у добровольцев наблюдалась положительная динамика в снижении артериального давления, пишет сайт «Свободная пресса».