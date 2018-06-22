Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России

СЕГОДНЯ 14:02 2018-06-22T14:33:19+03:00

Также свой пост сохранила и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

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В пятницу, 22 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О секретаре Совета безопасности (СБ) Российской Федерации». Как стало известно, на эту должность был переназначен Николай Патрушев.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. При этом там отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Также Путин назначил заместителей секретаря Совбеза РФ. Так, свои посты сохранили первый замсекретаря СБ Юрий Аверьянов и другие заместители Патрушева - Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Кроме того, в пятницу российский лидер переназначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка и назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.