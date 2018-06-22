В Таиланде задержан россиянин-нелегал

СЕГОДНЯ 14:25 2018-06-22T14:25:41+03:00

Гражданин России находился на территории королевства с просроченной визой

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Российский гражданин оказался среди задержанных полицией в Таиланде 107 иностранцев, которым предъявлено обвинение в нелегальном пребывании на территории южно-азиатского королевства.

Как сообщает местное издание "Бангкок пост", ранним утром пятницы, 22 июня, стражами порядка была проведена масштабная операция по выявлению и поимке лиц, пребывающих на территории страны незаконно. полицейская операция прошла разу во многих провинциях королевства.

В общей сложности правоохранителями были задержаны 110 человек, из которых только трое оказались местными жителями.

В общей сложности, среди схваченных полицией нелегалов, помимо россиянина, граждане Вьетнама, Камбоджи, КНР, Нигерии, Соединенного Королевства, США, Швеции, ФРГ и других стран. У части из иностранцев были просрочены визы, другим инкриминируется незаконное пересечение государственной границы.

В настоящее время задержанный гражданин РФ, у которого была просрочена виза, находится в приемнике-распределителе и ждет решение суда по его депортации на родину, сообщает таиландское издание.