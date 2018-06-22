2018-06-22T15:08:08+03:00
Авто

Неопытных водителей предложили высадить из спорткаров мощностью более 150 л.с.

Соответствующая инициатива была направлена на рассмотрение в правительство России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Молодые стритрейсеры на элитных автомобилях довольно часто попадают в ужасные и порой смертельные аварии. Фото: https://www.instagram.com/moscow_smotra/Молодые стритрейсеры на элитных автомобилях довольно часто попадают в ужасные и порой смертельные аварии. Фото: https://www.instagram.com/moscow_smotra/
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Молодым и неопытным российским автомобилистам могут запретить садиться за руль автомобилей, мощность моторов которых превышает 150 лошадиных сил. С предложением о внесении соответствующих поправок в Правила дорожного движения выступил президент общества защиты прав граждан "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

Уточняется, что речь идет исключительно о транспортных средствах категории А и В, то есть о мотоциклах и легковых автомобилях.

"Это ограничение необходимо в целях формирования у водителей-новичков навыков вождения в условиях ежедневного городского трафика, культуры вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения, а также в целях осознания водителями-новичками гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в связи с управлением источником повышенной опасности", - передает сайт "Газета.ру" со ссылкой на текст документа, который уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно данной инициативе, наказание на нарушение запрета на управление мощным спорткаром будет караться конфискацией транспортного средства. При этом неважно принадлежит ли этот автомобиль водителю или же находится в собственности другого человека.

Аманлиев подчеркнул, что столь суровые меры были предложены им на фоне стремительного роста резонансных смертельных ДТП с участием молодых россиян на мощных спорткарах.

Один из подобных случаев произошел совсем недавно в центре Москвы. Как писал сайт kp.ru, поздно ночью 21 июня известный 22-летний стритрейсер Рахматуллах Гаджиев, будучи за рулем Mercedes-Benz CLS 63 AMG, выехал на встречную полосу на скорости около 200 км/ч, где врезался в микроавтобус и такси. Предполагаемый виновник и его друг сгорели заживо, также погибла пассажирка другой машины.

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