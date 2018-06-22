В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
В городе Сиань на северо-западе Китая неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на пассажирский автобус. На данный момент известно, что поменьшей мере восемь человек пострадало.
Их ранения классифицируются как сравнительно тяжёлые, всех потерпевших госпитализировали в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи, об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN на своей официальной страничке в twitter.
Сообщается, что инцидент произошёл около 15:48 по местному времени (10:48 по московскому). Кондуктор рассказал, что подозреваемый мужчина, ехавший в автобусе, просто достал из своего портфеля кухонный нож и начал нападать на других пассажиров, после чего он вышел на улицу и накинулся на прохожих.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Все подробности происшествия выясняются.