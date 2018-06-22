2018-06-22T17:02:59+03:00
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек

Преступника удалось задержать
Александра БУРОВА
Поделиться:
В Китае неизвестный напал с ножом на пассажиров автобусаВ Китае неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса
Изменить размер текста:

В городе Сиань на северо-западе Китая неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на пассажирский автобус. На данный момент известно, что поменьшей мере восемь человек пострадало.

Их ранения классифицируются как сравнительно тяжёлые, всех потерпевших госпитализировали в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи, об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN на своей официальной страничке в twitter.

Сообщается, что инцидент произошёл около 15:48 по местному времени (10:48 по московскому). Кондуктор рассказал, что подозреваемый мужчина, ехавший в автобусе, просто достал из своего портфеля кухонный нож и начал нападать на других пассажиров, после чего он вышел на улицу и накинулся на прохожих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Все подробности происшествия выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Отставки Меркель хочет почти половина немцев
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения