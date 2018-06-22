В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 17:02 2018-06-22T17:02:59+03:00

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В городе Сиань на северо-западе Китая неизвестный мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на пассажирский автобус. На данный момент известно, что поменьшей мере восемь человек пострадало.

Их ранения классифицируются как сравнительно тяжёлые, всех потерпевших госпитализировали в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи, об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN на своей официальной страничке в twitter.

Сообщается, что инцидент произошёл около 15:48 по местному времени (10:48 по московскому). Кондуктор рассказал, что подозреваемый мужчина, ехавший в автобусе, просто достал из своего портфеля кухонный нож и начал нападать на других пассажиров, после чего он вышел на улицу и накинулся на прохожих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Все подробности происшествия выясняются.