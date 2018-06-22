В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия

СЕГОДНЯ 17:35 2018-06-22T17:35:31+03:00

Темпы роста на все виды табачной и алкогольной продукции будут схожими и составят от 10% до 20%

Изменить размер текста: A A

Российское правительство намерено в ближайшие несколько лет увеличить налоговые ставки на сигареты и все табачные изделия и некоторые спиртные напитки на 10-20% по сравнению с действующими акцизами.

Как следует из документа, который уже поступил в государственную думу и размещен на сайте российско парламента, уже в следующем году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1 890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. В 2020 году - 1 966 рублей и не менее 2 671 соответственно, в 2021 году - 2 045 рублей и не менее 2 778 рублей.

Темпы роста налоговых ставок на сигары, сигариллы будут схожими: акциз на трубочный табак увеличится с 2 772 рублей за 1 кг до 5 808 рублей, 6 040 рублей и 6 282 рублей в 2019-2021 годах.

Как приводится в документе, опережающими темпами может вырасти акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина на 7,7%, до 14 рублей за 1 мл с 13 рублей в 2020 году.

Касаемо алкоголя, то, к примеру акцизы на пиво с алкогольным градусом от 0,5% до 8,6%, медовуху и сидр планируется увеличить с 21 рубля за 1 литр до 22–23 рублей в 2020–2021 годах. Акцизы на игристые вина подростут с 36 рублей за 1 литр до 37–38 рублей, а на вино с 18 до 20 рублей за литр.