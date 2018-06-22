Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США

СЕГОДНЯ 20:03 2018-06-22T20:03:51+03:00

Решение относительно повышения пошлин на ввоз в РФ американских автомобилей пока не принято Фото: REUTERS

Введение таких мер станет ответом на аналогичные действия Вашингтона в отношении стали и аллюминия

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Россия рассматривает вариант повышения импортных пошлин на ввоз на территорию нашей страны легковых автомобилей американского производства. Такое заявление сделал глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, подобные действия могут стать ответом на введение Соединенными Штатами 25%-ых пошлин на сталь и алюминий.

"Рассматривается", - сказал министр, говоря о возможности повышения сборов за ввоз американских легковых автомобилей, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время Россия введет дополнительные импортные пошлины на товары, ввозимые из Соединенных Штатов. В данный список попадет лишь та продукция, аналоги которой есть на отечественном рынке. Так, например, в перечень не будут включены отдельные лекарственные препараты.