Россия введет дополнительные пошлины на американские товары

СЕГОДНЯ 19:40 2018-06-19T20:03:05+03:00

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Россия вводит дополнительные импортные пошлины на американские товары, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Список определят в ближайшее время. Но в него попадут только те товары, аналоги которых есть на российском рынке. На экономических показателях и российском потребителе это никак не отразится, заверили в ведомстве.

Если вы подумали, что это ответ на санкции США против России, то это не так. Это ответ на другую «войну» - торговую.

- О планах введения дополнительных пошлин на американские товары Россия давно уведомила Всемирную торговую организацию. Вся информация была направлена нашим партнерам. Это решение соответствует всем процедурам и требованиям ВТО, - говорит Татьяна Флегонтова, директор Российского центра исследований АТЭС РАНХиГС. – Меры, которые Россия применяет, является «балансирующими». То есть, они применяются в ответ на повышение пошлин со стороны США на сталь и алюминий. Согласно правилам ВТО, Россия имеет право принимать любые меры, которые эквиваленты ущербу от ограничений США. То же самое планируют сделать и другие страны.

В марте 2018 года США ввели новые импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия. Вашингтон объяснил эти тарифы как меру «национальной безопасности». От импортной стали зависит производство в оборонной промышленности. Поэтому и советоваться с партнерами ВТО Америка отказалась. Однако Россия, да и другие страны посчитали это политикой протекционизма – временным ограничением на ввоз импортных товаров для защиты своего производителя. Предложить адекватную компенсацию за свои стальные и алюминиевые пошлины американцы не смогли. Поэтому страны начали массово вводить зеркальные ограничения. Евросоюз с 1 июля вводит 25% пошлины на ряд продуктов питания, виски, табак и одежду. Китай утвердил 25% пошлину на 659 наименований американских товаров – в том числе, автомобилей и самолетов. Об аналогичном решении уведомила ВТО Япония, Индия и Турция.

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