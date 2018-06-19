Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США

СЕГОДНЯ 17:26 2018-06-19T17:51:23+03:00

По заверениям главы ведомства, меры будут распространяться на те товары, которые имеют аналоги на российском рынке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причем, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, произойдет это уже в самое ближайшее время

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил о том, что наша страна в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на американскую продукцию.

По заверениям главы ведомства, меры будут распространяться на те товары, которые имеют аналоги на российском рынке, поэтому не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели. Причем списка таких товаров пока нет, однако, как утверждает Орешкин, он будет сформирован уже в течение нескольких дней.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время», - приводит слова руководителя Минэкономразвития ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств, в том числе и для России, эти ограничения действуют уже с 23 марта.