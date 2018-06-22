Осужденный за терроризм Сенцов не будет просить помилования у Путина

СЕГОДНЯ 20:45 2018-06-22T20:46:38+03:00

На данный момент украинский режиссер отбывает наказание в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа

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Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер заявил, что не планирует просить президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом в пятницу. 22 июня, сообщил адвокат заключенного Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал юрист.

Напомним, что Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы еще 25 августа 2015 года. Его признали виновным в подготовке терактов на территории Крыма. В настоящий момент режиссер отбывает наказание в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в середине мая этого года мужчина объявил бессрочную голодовку и пообещал прекратить ее лишь после того, как будут освобождены все украинские политзаключенных, находящиеся в России.

Несколько недель назад Сенцов писал правозащитникам о том, что врачи колонии хорошо о нем заботятся, постоянно обследуют и ставят капельницы.

По словам Динзе, сейчас его клиент в основном лежит, поскольку из-за голодовки испытывает проблемы с почками и сердцем, передает "Интерфакс".