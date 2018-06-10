"Обо мне хорошо заботятся": Сенцов поделился впечатлениями о российской колонии

СЕГОДНЯ 15:33 2018-06-10T15:33:13+03:00

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Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал о своем пребывании в российской колонии и состоянии здоровья.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально!", - пишет заключенный.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 14 мая Сенцов начал категорически отказываться от еды. Единственным условием прекращения голодовки режиссер назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

"Все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь", - передает "Громадське" со ссылкой на текст письма.

Напомним, украинец был осужден по обвинению в организации терактов в Крыму еще 25 августа 2015 года и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии города Лабытнанги.