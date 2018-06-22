Похороны Наума Коржавина пройдут в России

СЕГОДНЯ 21:15 2018-06-22T21:15:41+03:00

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Похороны Наума Коржавина - известного русского поэта и прозаика, который скончался в пятницу, 22 июня, пройдут в России. По словам дочери драматурга Елены Рубинштейн, такого была последняя воля ее отца.

"Его последнее желание было такое, он всегда хотел, давно и много раз говорил о том, чтобы его похоронили в России", - рассказала женщина.

Она подчеркнула, что само прощание и гражданская панихида состоится в следующую субботу, 30 июня, в небольшой русской церкви американского городка Мейбан штата Северная Каролина. На церемонии могут прийти не только родные и близкие Коржавина, но и все поклонники его творчества.

После этого тело поэта кремируют, а урну с прахом перевезут в Россию. Организацией похорон, которые, вероятнее всего, пройдут на одном из московских кладбищ, займутся друзья семьи, передает ТАСС.

Напомним, что Наум Коржавин скончался в возрасте 92 лет. После эмиграции из Советского Союза в 1973 году писатель обосновался в Бостоне, где и провел последние годы своей жизни.

Ранее сайт kp.ru публиковал лучшие стихи легендарного поэта.