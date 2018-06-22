Лучшие стихи Наума Коржавина

СЕГОДНЯ 20:13 2018-06-22T21:05:02+03:00

Сегодня трудно найти человека, который не знал бы стихов Коржавина Фото: ТАСС

22 июня на 93-м году жизни умер Наум Коржавин, «Комсомолка» выбрала лучшие строки легендарного поэта

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22 июня не стало Наума Коржавина.

Старейший из ныне живущих поэтов" (такой неофициальный титул носил Коржавин) умер в Америке. Ему было 92 года. Коржавин был первым диссидентом и первой любовью послевоенной Москвы, как сказало о нем поэт Владимир Корнилов. Его стихи ходили по рукам, их любили, учили наизусть, перепечатывали на машинке и переписывали от руки, хотя понятия "самиздат" еще не существовало.

Да и сегодня трудно найти человека, который не знал бы стихов Коржавина. И знаменитое "я с детства не любил овал" и "какая няша разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит..."

"Комсомолка" выбрала лучшие строки автора.

Восемнадцать лет

Мне каждое слово

Будет уликою

Минимум

На десять лет.

Иду по Москве,

Переполненной шпиками,

Как настоящий поэт.

Не надо слежек!

К чему шатания!

А папки бумаг?

Дефицитные!

Жаль!

Я сам

Всем своим существованием -

Компрометирующий материал!

1944

* * *

Меня, как видно, Бог не звал

И вкусом не снабдил утонченным.

Я с детства полюбил овал,

За то, что он такой законченный.

Я рос и слушал сказки мамы

И ничего не рисовал,

Когда вставал ко мне углами

Мир, не похожий на овал.

Но все углы, и все печали,

И всех противоречий вал

Я тем больнее ощущаю,

Что с детства полюбил овал.

1944

Русской интеллигенции

(…) Трижды ругана, трижды воспета.

Вечно в страсти, всегда на краю...

За твою необузданность эту

Я, быть может, тебя и люблю.

Я могу вдруг упасть, опуститься

И возвыситься

дух затая,

Потому что во мне будет биться

Беспокойная

жилка твоя.

1944

16 октября

(…) Хотелось жить, хотелось плакать,

Хотелось выиграть войну.

И забывали Пастернака,

Как забывают тишину.

(…) Казалось, что лавина злая

Сметет Москву и мир затем.

И заграница, замирая,

Молилась на Московский Кремль.

Там,

но открытый всем, однако,

Встал воплотивший трезвый век

Суровый жесткий человек,

Не понимавший Пастернака.

1945

В тяжелую минуту

Наш выбор прост. И что метать икру?

Я в пустоте без родины умру.

Иль родина сюда придет ко мне,

Чтоб утопить меня в своём г.....

1948

* * *

Мне без тебя так трудно жить,

А ты - ты дразнишь и тревожишь.

Ты мне не можешь заменить

Весь мир...

А кажется, что можешь.

Есть в мире у меня свое:

Дела, успехи и напасти.

Мне лишь тебя недостает

Для полного людского счастья.

Мне без тебя так трудно жить:

Все - неуютно, все - тревожит...

Ты мир не можешь заменить.

Но ведь и он тебя - не может.

1952

Вариации из Некрасова

...Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год -

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд...

Но кони - всё скачут и скачут.

А избы - горят и горят.

1960

Памяти Герцена или Баллада об историческом недосыпе

Любовь к Добру сынам дворян жгла сердце в снах,

А Герцен спал, не ведая про зло...

Но декабристы разбудили Герцена.

Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,

Он поднял страшный на весь мир трезвон.

Чем разбудил случайно Чернышевского,

Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,

Стал к топору Россию призывать, -

Чем потревожил крепкий сон Желябова,

А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,

Идти в народ и не страшиться дыб.

Так родилась в России конспирация:

Большое дело B долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново.

Желябов пал, уснул несладким сном.

Но перед этим побудил Плеханова,

Чтоб тот пошел совсем другим путем.

Все обойтись могло с теченьем времени.

В порядок мог втянуться русский быт...

Какая сука разбудила Ленина?

Кому мешало, что ребенок спит?

На тот вопрос ответа нету точного.

Который год мы ищем зря его...

Три составные части B три источника

Не проясняют здесь нам ничего.

(…) Мы спать хотим... И никуда не деться нам

От жажды сна и жажды всех судить...

Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..

Нельзя в России никого будить.

1969

* * *

То свет, то тень,

То ночь в моем окне.

Я каждый день

Встаю в чужой стране.

В чужую близь,

В чужую даль гляжу,

В чужую жизнь

По лестнице схожу.

(...) Но нет во мне

Тоски,— наследья книг,—

По той стране,

Где я вставать привык.

Где слит был я

Со всем, где всё — нельзя.

Где жизнь моя —

Была да вышла вся.

(…)Я знаю сам:

Здесь тоже небо есть.

Но умер там

И не воскресну здесь.

Зовет труба:

Здесь воля всем к лицу.

Но там судьба

Моя —

пришла к концу.

Легла в подзол.

Вокруг — одни гробы.

...И я ушел.

На волю — от судьбы.

То свет, то тень.

Я не гнию на дне.

Я каждый день

Встаю в чужой стране.

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