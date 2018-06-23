2018-06-23T01:45:26+03:00
Общество

Сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в американской тюрьме «Данбери»

Ранее осужденный в США на 20 лет россиянин был переведен в новое исправительное учреждение
Денис СУХОВ
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Константин Ярошенко. Фото ИТАР-ТАССКонстантин Ярошенко. Фото ИТАР-ТАСС
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Сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке посетили в тюрьме заключенного в США гражданина РФ Константина Ярошенко. Об этом дипломаты сообщили на своей странице в Facebook.

Ранее Ярошенко был переведен из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси в исправительное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут.

В сообщении дипмиссии указывается, что Ярошенко узнал о переводе 12 июня.

«Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт Дикс»: камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет», - рассказали в дипмиссии.

Отмечается, что генеральное консульство РФ продолжает держать ситуацию с Ярошенко на контроле и оказывает ему всю необходимую консультативную помощь.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего экстрадирован в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в США крупной партии наркотиков — суд признал летчика виновным и приговорил к 20 годам заключения.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор Ярошенко. Защита россиянина неоднократно указывала на неприемлемые условия его содержания, недостаток медицинского обслуживания и дискриминационные условия в тюрьме.

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