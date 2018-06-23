2018-06-23T02:15:27+03:00
В мире

Министр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕС

Олаф Шольц выразил уверенность, что вскоре Афины «самостоятельно встанут на ноги» и смогут рефинансировать долги на рынке
Денис СУХОВ
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Министр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕСМинистр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что Греция вскоре сможет «самостоятельно стоять на ногах» и заниматься рефинансированием своих долгов на рынке.

Соответствующее заявление вице-канцлер сделал в интервью газете Rheinischen Post.

«Афины вскоре сможет самостоятельно стоять на ногах и заниматься рефинансированием на рынке», - отметил Шольц, подчеркнув, что Греция должна будет заплатить по кредитам.

По словам Шольца, спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» государств Евросоюза, когда общими усилиями была оказана помощь стране «в тяжелом кризисе». Министр подчеркнул, что это в очередной раз подчеркивает важность существования ЕС.

Ранее министры финансов стран Еврозоны (Еврогруппа) согласовали завершение программы финансовой помощи Греции, которая была запущена в 2010 году. В соответствии с принятым решением, до 21 августа Афины получат последний транш в 15 млрд евро, после чего греческий «буфер стабильности» составит 24 млрд евро и при необходимости позволит покрыть нужды страны на 22 месяца.

В свою очередь глава греческого Минфина Эвклид Цакалотос заявил, что теперь страна может вернуться к рыночным займам: в ближайшие два года Греция проведет четыре или пять размещений гособлигаций на международных финансовых рынках.

Ранее завершение программы финансовой помощи прокомментировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас — по его словам, госдолг страны, наконец, достиг устойчивости. Политик известен тем, что принципиально не носит галстук даже на официальных мероприятиях — будучи лидером оппозиции в 2015 году он пообещал, что наденет галстук только после завершения экономического кризиса в Греции.

«В конечном счете мне этого не избежать, и я вынужден надеть галстук», - заявил Ципрас, говоря о решении Еврогруппы.

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