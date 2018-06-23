Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о вынужденном прекращении деятельности

СЕГОДНЯ 03:30 2018-06-23T03:30:37+03:00

В компании сообщили, что не имеют возможности продолжать операционную деятельность и осуществлять выплаты по аннулированным турам

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Туроператор «Матрешка-Тур» прекратил деятельность из-за невозможности исполнять взятые на себя обязательства. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Учитывая действующее законодательство Российской Федерации, туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность, и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности», - заявил туроператор.

Отмечается, что «Матрешка-Тур» не может оперативно добиться восстановления в реестре туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании «Инвестстрах», ранее предоставлявшей туроператору финансовые гарантии.

«Матрешка-Тур» испытывала сложности с декабря 2017 года, когда порядка 200 клиентов компании не смогли вовремя вернуться в Санкт-Петербург с китайского острова Хайнань. Тогда китайские власти не подтвердили время отправления рейсов авиакомпании «Икар», что привело к двухдневной задержке с отправкой россиян домой.

В «Матрешка-Тур» подчеркнули, что с тех пор упорно продолжали операционную деятельность, совмещая ее с выплатой долгов по нереализованным турам — всего была выплачено порядка 20 млн рублей. Однако вынужденная приостановка деятельности исключает дальнейшее исполнение долговых обязательств.

Ранее сайту «КП» стало известно о приостановке деятельности «Матрешка-Тур» в Санкт-Петербурге.