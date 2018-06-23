2018-06-23T04:54:47+03:00
Спорт

Аргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с Хорватией

Власти латиноамериканской страны идентифицировали своих граждан, принимавших участие в беспорядках на стадионе в Нижнем Новгороде
Денис СУХОВ
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Аргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с ХорватиейАргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с ХорватиейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Аргентина попросила российские власти задержать и депортировать четырех аргентинских болельщиков, принимавших участие в драке после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Соответствующее обращение опубликовала аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттер.

По ее словам, идентифицированы четверо аргентинцев, которые после неудачного для своей национальной команды матча с Хорватией жестоко избили хорватского болельщика.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это четыре идентифицированных на видео хулигана, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их депортировать», - написала Буллрич.

Сообщение министра сопровождают фото опознанных хулиганов из аргентинской электронной системы обеспечения безопасности на стадионах.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько фанатов аргентинской сборной избивают человека в футболке цветов хорватского национального флага в подтрибунном помещении нижегородского стадиона.

В свою очередь в оргкомитете Чемпионата мира сообщили, что в связи с инцидентом привлекут к административной ответственности семь граждан Аргентины, чьи паспорта болельщиков аннулируют.

Напомним, 21 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Аргентины и Хорватии. Встреча закончилась со счетом 0:3 в пользу хорватских футболистов.

Аргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с Хорватией.Несколько фанатов аргентинской сборной избили хорватского болельщика

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