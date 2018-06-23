Футбольный союз Сербии подаст в ФИФА жалобу на судейство в матче со сборной Швейцарии

СЕГОДНЯ 05:35 2018-06-23T05:35:36+03:00

Генсек союза Йован Шурбатович уверен, что слишком многие моменты игры трактовались арбитром не в пользу сербских футболистов

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Футбольный союз Сербии подаст в ФИФА жалобу на судейство в матче группового этапа ЧМ-2018 со сборной Швейцарии. Об этом сообщил генеральный секретарь союза Йован Шурбатович.

«Мы решили отправить жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти, было еще множество моментов, которые трактовались против нас», - отметил Шурбатович.

Кроме того генсек Футбольного союза Сербии возмутился тем, что ФИФА не запретила полузащитнику швейцарской сборной Джержану Шакири выходить на матч в бутсах с флагом Косово.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», - добавил Шурбатович.

Напомним, в пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала непростую победу над сербской командой в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Во втором тайме нападающий сборной Сербии Александар Митрович упал в штрафной зоне соперника, придерживаемый двумя швейцарскими защитниками во время верховой борьбы за мяч.

Тем не менее, арбитр Феликс Брых не стал назначать пенальти и отказался дополнительно изучить эпизод с помощью видеоассистентов.