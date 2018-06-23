2018-06-23T06:02:25+03:00
Политика

Генсек ООН выразил обеспокоенность военной эскалацией на юго-западе Сирии

Антониу Гуттериш призвал заинтересованные стороны к сдержанности и соблюдению достигнутых ранее соглашений о прекращении огня
Денис СУХОВ
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Генсек ООН Антониу ГуттеришГенсек ООН Антониу ГуттеришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил обеспокоенность в связи с военной эскалацией в провинции Дераа на юго-западе Сирии. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генсек очень обеспокоен недавней военной эскалацией, включая бои на земле и бомбардировки с воздуха. Атаки привели к перемещению тысяч жителей, большинство из которых продвигаются к границе Иордании», - сообщил Дюжаррик.

Кроме того, генсек отметил значительные риски, которые эти атаки несут для безопасности всего региона. Гуттериш призвал заинтересованные стороны немедленно предпринять меры для прекращения военной эскалации и обеспечить выполнение договоренностей о прекращении огня.

Ранее поспред США при ООН Никки Хейли заявила, что «сирийский режим» активизировал военные операции в зоне деэскалации на юго-западе страны, создание которой было согласовано Россией, США и Иорданией.

«Мы ожидаем, что Россия приложит усилия, чтобы соблюдать режим прекращения огня, который был установлен при ее помощи, и использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе страны. В итоге, Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии», - подчеркнула Хейли.

Напомним, соглашение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии было достигнуто в Гамбурге в июле 2017 года. В соответствии с договоренностями, режим прекращения огня установили в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

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