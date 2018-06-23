2018-06-23T06:56:58+03:00
Москва

Погода в Москве на 23 июня 2018 года: ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +32 градусов жары

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 июня 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 23 июня, воздух в Москве прогреется до +32 градусовВ субботу, 23 июня, воздух в Москве прогреется до +32 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 23 июня 2018 года. Как и обещали специалисты, ранее на этой неделе в столицу пришла настоящая жара, и в субботу, судя по всему, похолодания не предвидится: в этот выходной день воздух в городе прогреется до +30…+32 градусов. Между тем в мегаполисе будет облачно с прояснениями, а местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер же будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 24 июня, столбики термометров опустятся, но не намного - до +18…+20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также возможен кратковременный дождь.

Отметим, температура в Москве в настоящее время зашкаливает за климатические нормы на пять - восемь градусов. Жители столицы изнывают от жары. Причем, как ранее сообщал сайт kp.ru, некоторые горожане спасаются от зноя в Москва-реке, купаясь в запрещенных местах.

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