Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:42 2018-06-23T08:42:19+03:00

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, как заметили в департаменте региональной безопасности, во время мундиаля значительных происшествий в столице зафиксировано не было

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Власти Москвы заверили, что с момента начала чемпионата мира по футболу 2018 года в фан-зонах и на центральных улицах столицы значительных происшествий зафиксировано не было.

Между тем глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников обратил внимание на то, что место встречи футбольных болельщиков на Воробьевых горах во время особо популярных матчей мундиаля испытывает значительную перегрузку. В связи с этим чиновник попросил москвичей и гостей столицы учитывать тот факт, что в случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для здоровья.

«Прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тысяч участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков», - приводит слова Черникова «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, уже первый день ЧМ-2018, 14 июня, показал, что болельщиков в Москве так много, что даже огромная фан-зона не способна вместить всех желающих.