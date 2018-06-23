Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ-2018
Власти Москвы заверили, что с момента начала чемпионата мира по футболу 2018 года в фан-зонах и на центральных улицах столицы значительных происшествий зафиксировано не было.
Между тем глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников обратил внимание на то, что место встречи футбольных болельщиков на Воробьевых горах во время особо популярных матчей мундиаля испытывает значительную перегрузку. В связи с этим чиновник попросил москвичей и гостей столицы учитывать тот факт, что в случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для здоровья.
«Прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тысяч участников, испытывает значительную перегрузку. Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков», - приводит слова Черникова «Интерфакс».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, уже первый день ЧМ-2018, 14 июня, показал, что болельщиков в Москве так много, что даже огромная фан-зона не способна вместить всех желающих.