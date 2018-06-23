Демографы: население восточной Европы резко сокращается

СЕГОДНЯ 10:20 2018-06-23T10:20:20+03:00

Лидерами в этом процессе являются Болгария, Молдавия, Босния и Герцеговина, а также страны Балтии

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Количество жителей стран Восточной и Центральной Европы неукоснительно продолжает сокращаться, начиная с 1990 года. Как следует из результатов исследования австрийских демографов, причиной является повальная эмиграция населения в государства с более благополучным уровнем жизни.

Так, наибольшее сокращение численности населения произошло в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине.

А вот в Западной Европе как раз ситуация диаметрально противоположная - там с 1990 по 2017 гг. благодаря все той ж иммиграции численность населения увеличилась. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).

Со слов демографов, движущей силой прироста и сокращения числа жителей Старого Света стали неконтролируемые миграционные потоки.

«Такое сокращение численности населения является беспрецедентным для мирного времени», отмечают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.

Помимо миграционных процессов, в основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит самый настоящий бум рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции — 18%, сообщает «Интерфакс».