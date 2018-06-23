Песков прокомментировал слова Помпео о скорой встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что сообщит о дате и месте проведения саммита США-Россия сразу, как только это станет возможно.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавние слова госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о том, что американский лидер Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться уже совсем скоро.
"Мы сообщим, как только будем готовы", — заявил Песков.
Напомним, что, по словам Помпео, встреча лидеров двух стран может состояться вскоре после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который запланирован на 24-25 июня.
"Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалёком будущем после этого визита", - цитирует телеканал MSNBC госсекретаря.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам американский лидер рассматривает возможность проведения двустороннего саммита уже в июле.