2018-06-23T18:51:34+03:00
Политика

Песков прокомментировал слова Помпео о скорой встрече Путина и Трампа

Ранее госсекретарь США заявил, что российско-американский саммит может состояться уже в конце июня - начале июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что сообщит о дате и месте проведения саммита США-Россия сразу, как только это станет возможно.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавние слова госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о том, что американский лидер Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться уже совсем скоро.

"Мы сообщим, как только будем готовы", — заявил Песков.

Напомним, что, по словам Помпео, встреча лидеров двух стран может состояться вскоре после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который запланирован на 24-25 июня.

"Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалёком будущем после этого визита", - цитирует телеканал MSNBC госсекретаря.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам американский лидер рассматривает возможность проведения двустороннего саммита уже в июле.

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