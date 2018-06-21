2018-06-21T19:12:47+03:00
Политика

Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина

Визит советника американского президента в России состоится в конце июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США Джон БолтонСоветник президента США Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в рамках планирования возможной встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Такое заявление сделал официальный представитель Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Гарретт Маркис.

"25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина", — говорится в сообщении представителя СНБ, опубликованном на его странице в Twitter.

Напомним, что оба президента в прошлом уже не раз говорили о возможности встречи, однако конкретная дата и место проведения озвучены так и не были. Ранее сайт kp.ru писал о том, что двусторонний саммит США-Россия может пройти в Австрии.

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