Главком ВМФ: Россия увеличит количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне

СЕГОДНЯ 00:25 2018-06-24T00:25:27+03:00

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Россия будет продолжать дальнейшее оснащение военно-морского флота кораблями с высокоточным оружием и увеличивать их количество в составе группировок в дальней морской зоне.

Об этом заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

«Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне», - цитирует адмирала пресс-служба Минобороны РФ.

Также перспективные задачи флота предусматривают поэтапный переход к строительству кораблей крупного водоизмещения, а также к проектированию и созданию подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь равных по скрытности и боевым возможностям.

Также главком отметил высокую интенсивность боевой учебы флота в открытом море — наплаванность одних только подводных лодок и надводных кораблей за период с января по июнь составила около семи тысяч суток, при этом выполнено более 1,5 тысяч боевых упражнений. До конца года российским морякам предстоит выполнить еще как минимум 2,5 тысячи упражнений и принять участие в 150 учениях различного формата.

Королев добавил, что прямо сейчас от 70 до 100 кораблей российского флота представляют Андреевский флаг на значительном удалении от мест постоянной дислокации.