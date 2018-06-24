СМИ: Власти Великобритании готовятся к массовым акциям протеста во время визита Трампа

СЕГОДНЯ 06:31 2018-06-24T06:31:36+03:00

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Власти Великобритании предпримут усиленные меры безопасности во время визита президента США Дональда Трампа, так как ожидают массовые акции протеста противников его политики.

Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

Отмечается, что безопасность американского лидера будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей, в том числе сотрудники военной полиции, специально подготовленые для противодействия уличным беспорядкам.

Перед ними стоит задача оградить президента США не только от террористических угроз, но и от запланированных протестных акций. Защищать Трампа от покушения будут 40 полицейских автомобилей и мотоциклов президентского эскорта. Также ожидается, что в ходе визита американский лидер не появится в центре Лондона, где пройдут наиболее массовые митинги.

Издание приводит график визита Трампа в Великобританию. Самолет президента приземлится в лондонском аэропорту Станстед 12 июля. Оттуда хозяина Белого дома доставят на вертолете в резиденцию американского посла Риджентс-парке в Лондоне, после чего он отправится на ужин в Бленхеймский дворец возле города Вудсток в графстве Оксфордшир.

В пятницу, 13 июля, Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее загородной резиденции Чекерс, а после этого удостоится аудиенции у королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. Газета не исключает, что в этот день президент США посетит одну из американских военных баз на территории королевства.

В последний день визита, 14 июля, Трамп посетит принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии, после чего либо покинет Великобританию, либо отправится в еще один свой гольф-клуб вблизи шотландского города Абердин.