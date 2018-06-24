2018-06-24T15:40:10+03:00
Происшествия

В Таиланде потерялись в пещере футболисты и тренер

Ведется поисково-спасательная операция
Екатерина БОЛГОВА
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В Таиланде потерялись спортсмены в пещереВ Таиланде потерялись спортсмены в пещереФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пещере Кхао Луанг, которая находится в таиландском городе Хуанхин, потерялись 11 футболистов вместе с тренером. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщает издание Bangkok post, инцидент произошел на территории национального парка. Накануне вечером около 19:00 сотрудники учреждения нашли у входа в пещеру, знаменитую своими сталактитами и сталагмитами, мотоцикл и 11 велосипедов, а также рюкзаки, футбольную обувь и другие спортивные принадлежности. В местном спортивном клубе подтвердили, что эти вещи принадлежат футболистам и их тренеру.

Очевидцы сообщили, что видели, как 12 человек заходили в пещеру. Представители национального парка зашли вглубь пещеры примерно на три километра, но им пришлось вернуться, так как начался дождь, который мог заблокировать выход. Таким образом, они не смогли найти потерявшихся спортсменов самостоятельно.

Спасательная команда с необходимым оборудованием приехала на место случившегося только на следующий день.

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