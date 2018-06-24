Лидер «Океана Эльзы» призвал украинцев уничтожить киевский режим

СЕГОДНЯ 20:43 2018-06-24T20:43:58+03:00

При этом Святослав Вакарчук выразил мнение о том, что нынешняя власть в незалежной труслива и «боится всего на свете»

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Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал своих соотечественников стать «охотниками на систему» и уничтожить нынешнюю киевскую власть. При этом он выразил мнение, что места чиновников должны занять представители простого народа.

«Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну», - сказал рок-музыкант в эфире украинского «Радио Свобода».

Как считает Вакарчук, пришло время сказать «хватит» нынешней власти, которая, по его словам, труслива и «боится всего на свете».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе 2016 года фронтмен группы «Океан Эльзы», получив орден Свободы из рук президента незалежной Порошенко, выразил свое крайнее разочарование действиями нынешних украинских властей. Пользуясь случаем, артист спросил у главы государства, где обещанные изменения в стране.