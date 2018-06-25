2018-06-25T00:43:03+03:00
Общество

Индийские спасатели запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа

Решение было принято после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования
Денис СУХОВ
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Индийские спасатели запретили делать селфи на некоторых пляжах ГоаИндийские спасатели запретили делать селфи на некоторых пляжах ГоаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спасательные службы индийского штата Гоа запретили фотографирование в некоторых пляжных зонах, где особенно удачное селфи может стоить туристу жизни.

По данным телеканала NDTV, сертифицированное правительством частное спасательное агентство Drishti Marine обозначило на побережье 24 зоны, где нельзя будет делать селфи. Решение было принято после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования.

Об опасности гостей штата предупредят специальные таблички и красные флаги. На знаках будет размещена инструкция, в картинках сообщающая правила поведения на пляжах, а также телефоны экстренных служб.

Кроме того, в свете сезона мусонных дождей, который продлится в регионе с 1 июня по 30 сентября, спасатели вообще не рекомендуют туристам заходить в море или заниматься какими-либо рекреационными мероприятиями у воды. В Drishti Marine подчеркнули, что постоянно отслеживают изменения погодных условий.

В середине июля сообщалось о двух индийских туристах, утонувших у побережья Гоа. Одного из них смыло волной, когда он делал селфи на скалистом берегу. Вторую жертву также затянуло волнами в открытое море, когда он находился на каменистом пляже.

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