Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Москве

СЕГОДНЯ 02:12 2018-06-25T02:12:59+03:00

По данным столичного центра погоды «Фобос», на текущей неделе столбики термометров будут подниматься до 29 градусов

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Синоптики предупредили москвичей об аномально жаркой погоде на текущей неделе. Ожидается, что столбики термометров будут подниматься до 29 градусов тепла.

«Со вторника, 26 июня, вернется аномальная жара: днем до 26–29 градусов тепла», - говорится в сообщении столичного центра погоды «Фобос».

При этом к утру понедельник, 25 июня, дождевые облака над Москвой рассеются и днем температура воздуха составит 22-25 градусов выше нуля.

Ранее рекордно высокая дневная температура для этого лета была зафиксирована 23 июня — тогда воздух в Москве прогрелся до 33 градусов. В связи с жаркой погодой столичное управление МЧС распространило рекомендации, в которых напомнило москвичам о негативных последствиях распития спиртных напитков в жару и призвало отказаться от употребления алкоголя в особо жаркие дни.