Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Москве
Синоптики предупредили москвичей об аномально жаркой погоде на текущей неделе. Ожидается, что столбики термометров будут подниматься до 29 градусов тепла.
«Со вторника, 26 июня, вернется аномальная жара: днем до 26–29 градусов тепла», - говорится в сообщении столичного центра погоды «Фобос».
При этом к утру понедельник, 25 июня, дождевые облака над Москвой рассеются и днем температура воздуха составит 22-25 градусов выше нуля.
Ранее рекордно высокая дневная температура для этого лета была зафиксирована 23 июня — тогда воздух в Москве прогрелся до 33 градусов. В связи с жаркой погодой столичное управление МЧС распространило рекомендации, в которых напомнило москвичам о негативных последствиях распития спиртных напитков в жару и призвало отказаться от употребления алкоголя в особо жаркие дни.
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