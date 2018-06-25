2018-06-25T03:13:28+03:00
Происшествия

В центре Одессы взорвался автомобиль: есть пострадавший

По данным СМИ, ранение получил владелец легковушки - руководитель местного охранного предприятия
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/beyzermanФото: facebook.com/beyzerman
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В ночь на понедельник в центре Одессы прогремел мощный взрыв — подорвался легковой автомобиль, в результате чего пострадал руководитель местной охранной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

«В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель», - говорится в сообщении ведомства.

facebook.com/beyzerman

facebook.com/beyzerman

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под передней частью автомобиля.

facebook.com/beyzerman

facebook.com/beyzerman

В свою очередь издание «Думская» уточняет, что пострадавшим оказался руководитель местного охранного предприятия «Самсон» Андрей Бабенко. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда Бабенко вместе с семьей заходил в подъезд своего дома — взрывное устройство было заложено под припаркованным неподалеку автомобилем.

Мощный взрыв не только разорвал переднюю часть машины, но и повредил фасад ближайшего здания.

В центре Одессы взорвался автомобиль: есть пострадавший.

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