В центре Одессы взорвался автомобиль: есть пострадавший.

СЕГОДНЯ 03:08 2018-06-25T03:13:28+03:00

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В ночь на понедельник в центре Одессы прогремел мощный взрыв — подорвался легковой автомобиль, в результате чего пострадал руководитель местной охранной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

«В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель», - говорится в сообщении ведомства.

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В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под передней частью автомобиля.

facebook.com/beyzerman

В свою очередь издание «Думская» уточняет, что пострадавшим оказался руководитель местного охранного предприятия «Самсон» Андрей Бабенко. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда Бабенко вместе с семьей заходил в подъезд своего дома — взрывное устройство было заложено под припаркованным неподалеку автомобилем.

Мощный взрыв не только разорвал переднюю часть машины, но и повредил фасад ближайшего здания.