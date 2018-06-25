2018-06-25T06:23:57+03:00
В мире

В американском штате Калифорния эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Огонь уничтожил несколько десятков домов и угрожает сотням других
Денис СУХОВ
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В американском штате Калифорния эвакуируют жителей из-за лесных пожаровВ американском штате Калифорния эвакуируют жителей из-за лесных пожаровФото: REUTERS
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В американском штате Калифорния эвакуировали жителей почти 600 домов из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что первый очаг возгорания возник недалеко от населенного пункта Клирлейк-Окс. Сейчас неконтролируемые пожары полхают наплощади 6,5 тысяч квадратных километров. Огонь уже уничтожил 12 жилых строений и угрожает сотням других домов. Всего было эвакуировано около 3 тысяч местных жителей. Информация о пострадавших не поступала.

На борьбу с пожарами мобилизовано около 230 человек. Ситуацию усугубляют сухая погода и сильный ветер, который позволяет огню быстро распространяться.

Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года лесные пожары в Калифорнии вынудили местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации в некоторых округах штата.

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