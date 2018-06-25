В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей
В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 10 пострадали. Инцидент произошел в понедельник утром в городе Яньтай провинции Шаньдун.
По свидетельствам очевидцев, мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на пешеходов вблизи одной из конечных станций общественного транспорта. Также отмечается, что он протаранил дорожное заграждение и беспорядочно врезался в стоявшие на перекрестке автомобили.
В результате один человек скончался на месте от полученных ранений, не менее 10 пострадавших обратились за медицинской помощью.
В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей.В результате инцидента один человек скончался от полученных ран, более десяти пострадали
«После безуспешных попыток остановить его, полиция в конечном итоге открыла огонь и застрелила подозреваемого», - говорится в заявлении, распространенном местными правоохранителями.
Причины происшествия, как и мотивы водителя автопогрузчика, 45-летнего жителя провинции Хэйлунцзян, остаются неизвестными. Расследование инцидента продолжается.
Мужчина на вилочном автопогрузчике протаранил толпу людей в Китае.Полиция ликвидировала подозреваемого