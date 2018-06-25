2018-06-25T07:07:11+03:00
В мире

В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей

В результате инцидента один человек скончался от полученных ран, более десяти пострадали
Денис СУХОВ
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В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людейВ Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 10 пострадали. Инцидент произошел в понедельник утром в городе Яньтай провинции Шаньдун.

По свидетельствам очевидцев, мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на пешеходов вблизи одной из конечных станций общественного транспорта. Также отмечается, что он протаранил дорожное заграждение и беспорядочно врезался в стоявшие на перекрестке автомобили.

В результате один человек скончался на месте от полученных ранений, не менее 10 пострадавших обратились за медицинской помощью.

В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей.В результате инцидента один человек скончался от полученных ран, более десяти пострадали

«После безуспешных попыток остановить его, полиция в конечном итоге открыла огонь и застрелила подозреваемого», - говорится в заявлении, распространенном местными правоохранителями.

Причины происшествия, как и мотивы водителя автопогрузчика, 45-летнего жителя провинции Хэйлунцзян, остаются неизвестными. Расследование инцидента продолжается.

Мужчина на вилочном автопогрузчике протаранил толпу людей в Китае.Полиция ликвидировала подозреваемого

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