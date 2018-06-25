2018-06-25T09:57:34+03:00
В мире

СМИ: США заставляют Данию вставлять палки в колеса Северному потоку-2

На сегодняшний день Дания – единственная из пяти стран, которая не выдала соответствующее разрешение на реализацию проекта
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Вместо положенных четырех месяцев, Копенгаген уже больше года тянет с разрешением на строительство Северного потока-2Вместо положенных четырех месяцев, Копенгаген уже больше года тянет с разрешением на строительство Северного потока-2Фото: REUTERS
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Копенгаген продолжает отчаянно противиться прокладке в датских территориальных водах газопровода Северный поток-2. Вернее, затягивать рассмотрение заявки на разрешение. Вместо положенных четырех месяцев, Дания медлит с ответом уже больше года.

Как заявляют источники в российских дипломатических кругах, виной тому США. Вашингтон не оставляет надежду «продавить» на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ) и давит на датчан, чтобы те препятствовали осуществлению нового российского газового проекта.

Стало известно, что Дания даже изменила собственное законодательство. В него внесены специальные поправки, позволяющие отклонять заявки на строительство трубопроводов в своих территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности государства, ЕС и НАТО. На это и ссылаются в датском Министерстве климата, энергетики и природных ресурсов, продолжая затягивать процесс принятия решения.

Однако, как уверяют источники, даже если российская заявка будет отклонена, строительство «Северного потока – 2» остановить не удастся. В этом случае маршрут газопровода проложат севернее датского острова Борнхольм, не затрагивая таким образом территориальные воды Дании, сообщает газета «Известия».

Отметим, на сегодняшний день Дания – единственная из пяти стран, которая не выдала соответствующее разрешение на строительство «Северного потока-2». Ранее проект одобрили Германия, Финляндия и Швеция.

Газопровод Северный поток-2 пройдет из России в Европу по дну Балтийского моря. Проект предполагается запустить в конце 2019 года.

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